Tentato furto in appartamento via Giussano Milano, foto arnesi da scasso

Gli agenti della Volante della Polizia di Stato sono intervenuti in via A. da Giussano a Milano, martedì 15 agosto 2017, grazie a una segnalazione: tre uomini si aggiravano in modo sospetto all’interno di un palazzo.

I poliziotti, subito sopraggiunti, hanno bloccato i 3 uomini, che una volta identificati sono risultati essere due cittadini georgiani, 37enne e 29enne, e un cittadino ceco di 36 anni.

I tre sono stati sorpresi dagli agenti mentre provavano a forzare la porta d’ingresso di un appartamento.

Una volta perquisiti, i malviventi sono anche risultati in possesso di arnesi per lo scasso e sono stati arrestati per tentato furto in abitazione.

