Tentato omicidio – suicidio anziani Brescia, indagini in corso

È successo nella notte tra domenica 9 e lunedì 10 aprile 2017 a Brescia: un presunto omicidio-suicidio compiuto da una coppia di anziani di 78 e 79 anni.

Secondo quanto ricostruito, il marito, di 79 anni, si è lanciato dal sesto piano dell’edificio dove viveva con la moglie, perdendo la vita per le gravissime lesioni subite.

Sopraggiunti i Carabinieri, all’interno dell’abitazione è stata trovata la moglie dell’anziano, gravemente ferita: la donna aveva i polsi tagliati.

Subito soccorsa dal 118, la 78enne è stata ricoverata d’urgenza agli ospedali Civili di Brescia.

Le indagini sono al momento in corso, in carico ai Carabinieri.

loading...