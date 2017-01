Tentato omicidio con suicidio provincia Mantova, marito si impicca dopo lite

Un tentativo di omicidio si è concluso con il suicidio dell’aggressore in provincia di Mantova; morto un uomo di 60 anni che, poco prima, aveva tentato di strangolare la moglie che voleva lasciarlo.

Secondo le prime ricostruzioni, la coppia stava litigando: i due erano in procinto di separarsi e la tensione, nell’ultimo periodo, era molto altra.

Al culmine dell’ennesima discussione, questa volta il 60enne si è fisicamente scagliato sulla moglie, cercando di strangolarla.

La vittima, fortunatamente, è riuscita a liberarsi, e la donna si è quindi buttata sul telefono per chiamare la Polizia.

A questo punto la situazione è peggiorata ulteriormente e, il marito, ha fulmineamente deciso di uccidersi, impiccandosi nel sottoscala della casa.

I Carabinieri sopraggiunti dopo la telefonata della donna hanno trovato l’uomo privo di vita; la donna è stata ricoverata in ospedale, con lesioni provocate dall’aggressioni e un forte shock.