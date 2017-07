Tentato omicidio via Della Senna Milano, in carcere 5 esponenti della criminalità di zona Comasina

Giovedì 6 luglio 2017, gli agenti del Commissariato “Comasina” hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per tentato omicidio nei confronti di cinque uomini di 46, 51, 58, 32 e 27 anni, tutti noti pregiudicati della criminalità organizzata del quartiere.

L’arresto è scaturito dopo i fatti avvenuti la sera del 26 maggio dello scorso anno, all’interno del “Quadrilatero della mala” a seguito di un ennesimo diverbio per vecchi rancori tra uno degli indagati e un condomino 34enne di origini tunisine.

Uno degli arrestati, insieme a fratelli e parenti, assalirono lo straniero nello stesso stabile Aler di via Della Senna, dove tutti risiedevano. La vittima, in Italia da 15 anni e campione di arti marziali miste, fu tramortita con una pistola taser, aggredita con una catena, trascinata dall’appartamento sino nel cortile, picchiata con spranghe e ferita con un coltello dai 5 italiani, per screzi personali, sotto gli occhi del figlio di 11 anni che, impotente dal balcone di casa, assistette alla scena e chiamò i soccorsi.

I poliziotti del Commissariato, a seguito di un’indagine, hanno ricostruito i fatti e individuato gli autori della violenta aggressione, ora arrestati per tentato omicidio.

(foto: di Archivio)