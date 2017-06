Tentato omicidio zona Bicocca Milano, arrestato presunto responsabile

Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato ha dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un giovane italiano di 19 anni, ritenuto responsabile per i reati di tentato omicidio e lesioni personali.

“L’attività investigativa è stata condotta dagli agenti del Commissariato Greco Turro – ha spiegato la Questura –, a seguito del ferimento di due persone dopo una violenta lite all’interno in zona Bicocca a Milano”.

I fatti risalgono al 19 maggio scorso, quando le due vittime hanno litigato per futili motivi con un gruppo di ragazzi a loro sconosciuti e, nell’occasione, hanno riportato ferite da taglio; in particolare uno dei due ha riportato le ferite più gravi provocate con alcuni fendenti ricevuti all’altezza dell’addome. Trasportato presso il pronto soccorso dell’Ospedale Niguarda, era stato quindi sottoposto a un delicato intervento chirurgico.

Le indagini hanno permesso di ricostruire i fatti e di risalire al presunto responsabile dopo aver sentito la testimonianza delle vittime e di molti avventori. “Inoltre – ha aggiunto la Questura –, sono state visionate le telecamere del locale e ritrovato il coltello utilizzato per il ferimento”.

Si precisa che a seguito dei fatti accaduti era stata disposta dal Questore di Milano la chiusura del locale per 20 giorni ai sensi dell’Art. 100 T.U.L.P.S.