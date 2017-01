Tentato suicidio metro verde Sant’Ambrogio Milano, M2 sospesa tra Cadorna e Porta Genova

In corso le operazioni di soccorso; Atm ha apprestato un servizio di bus in superficie

Atm ha comunicato che la circolazione della linea M2 della metro “verde” di Milano è sospesa tra le stazioni di Cadorna e Porta Genova per un tentativo di suicidio nella stazione di Sant’Ambrogio.

Secondo le prime informazioni, in superficie è attivo un collegamento sostitutivo con bus.

Sul posto gli operatori dei soccorsi e le Autorità preposte, anche se al momento non sono ancora chiare le motivazioni alla base del gesto, né le generalità del soggetto che ha tentato di togliersi la vita.

“Gli assistenti alla clientela, riconoscibili dal consueto gilet blu, nelle stazioni non servite danno informazioni su come raggiungere gli autobus sostitutivi”, ha concluso ATM.