Tentato suicidio parco viale Ca’ Granda Milano, salvato 30enne

È successo alle 12,40 circa di lunedì 20 febbraio 2017 in viale Ca’ Granda a Milano: un giovane ha tentato di impiccarsi all’interno di un parco di zona. Salvato, il ragazzo è ora ricoverato.

Secondo quanto ricostruito, è stato un passante a notare un uomo “in una strada posizione”.

Appena compreso cosa stava accadendo, il cittadino ha prontamente chiamato il 113.

Sopraggiunti i soccorsi e le autorità preposte, è stato accertato che un ragazzo di circa 30 anni, italiano, stava cercando di impiccarsi al ramo di un albero.

Il ragazzo è stato subito portato all’ospedale Niguarda, in codice giallo; secondo i medici, non rischierebbe la vita.

In corso le indagini per acclarare i motivi alla base del drammatico gesto.

APPROFONDIMENTO – Per avere aiuto psicologico gratuito:

