Terremoto in Svizzera, avvertito anche in Lombardia

Un terremoto in Svizzera, nel Cantone di Svitto, è stato avvertito poco dopo le 21,00 di lunedì 6 marzo 2017; la scossa è stata avvertita anche in Lombardia.

Secondo le prime informazioni, il terremoto è avvenuto alle 21,12 e ha fatto registrare un valore di magnitudo pari a 4,4.

L’area interessata è stata Svitto, 6 chilometri a nord-est del passo del Klausen.

La scossa è stata rilevata e comunicata dal Servizio sismico svizzero (SED) e, oltre che in tutto il territorio elvetico, sarebbe stata avvertita anche il Lombardia.

