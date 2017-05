Tifosi napoletani arrestati San Siro prima di Inter – Napoli, documenti falsi e fumogeni tra i panini

La Questura di Milano, nel tardo pomeriggio di domenica 20 aprile 2017, ha arrestato 2 tifosi ultras napoletani allo Stadio G. Meazza di San Siro, dove stava per svolgersi l’incontro Inter – Napoli.

Gli arresti sono avvenuti nel corso dei minuziosi controlli di filtraggio, disposti dal Questore Marcello Cardona, presso i varchi di accesso allo stadio: proprio in tale area sono stati bloccati i due.

Secondo quanto spiegato, il primo si mostrava insofferente e riottoso alle richieste dei poliziotti che, pertanto, provvedevano a un capillare ed accurato controllo, nel corso del quale rinvenivano due fumogeni nei panini che portava a seguito.

Il secondo, già individuato all’esterno dello stadio all’atto di scendere dal van con cui aveva, insieme ad altri ultras, fatto il viaggio di trasferta, mostrava un biglietto che i poliziotti capivano essere intestato ad un’altra persona. Per conferma gli veniva chiesto di esibire un documento che si rifiutava di mostrare. Al termine degli accertamenti a suo carico risultava un DASPO in corso fino al 2020.

loading...