Tilt check-in Linate, code e disagi per passeggeri

Mattinata nera per i passeggeri dell’aeroporto di Linate: in tilt il sistema di registrazione dei check-in, con conseguenti anomalie e disagi per i passeggeri.

Secondo quanto spiegato da SEA con una nota, per morivi ancora da acclarare, il problema ha coinvolto il sistema di registrazione dei check-in.

Il personale aeroportuale proposto, quindi, è stato costretto a compilare le carte di imbarco a mano, con la conseguenza inevitabile della formazione di lunghe code per i passeggeri.

Tempi più lunghi anche per i bagagli, rispetto ai quali se non sono stati rilevati problemi in fase di imbarco, i controlli vengono però effettuati, anche in questo caso, manualmente.

Il guasto è comunque in fase di analisi da parte dei tecnici, subito intervenuti e messi in campo per ripristinare al meglio i servizi.

