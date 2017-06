Tracce temi maturità 2017, tutti i titoli

Circa 500mila studenti sono tornati sui banchi, stamattina, per affrontare la prima prova della maturità 2017: il tema di italiano.

Le tracce contemplano la Lirica ‘Versicoli quasi ecologici’, tratta dalla raccolta Res Amissa, di Giorgio Caproni per l’analisi del testo.

Gli studenti di tutti gli indirizzi hanno 6 ore per svolgere la prova.

Per il Saggio breve socio economico, la traccia è ‘Nuove tecnologie e lavoro’, uno dei testi di Enrico Marro, articolo preso dal quotidiano ‘Il Sole 24Ore’.

Per il saggio storico politico ‘Disastri e ricostruzione’, mentre per il saggio artistico letterario è stato scelto il tema ‘La natura tra minaccia e idillio nell’arte e nella letteratura’.

‘Il miracolo economico italiano’ è la scelta per il tema storico, con citazioni da Piero Bevilacqua da ‘Lezioni sull’Italia repubblicana’ e da Paul Ginsborg da ‘Storia d’Italia dal dopoguerra a oggi’.

Per la traccia di attualità il tema è sul Progresso, partendo da una citazione di Edoardo Boncinelli da ‘Per migliorarci serve una mutazione’.

Infine, la Robotica è l’argomento scelto per il saggio tecnico scientifico.

Giovedì 22 sarà la volta della seconda prova, diversa per ciascun indirizzo di studi; dopo qualche giorno di riposo, lunedì 26 sarà il turno della prova multidisciplinare.

