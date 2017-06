Traffico droga Milano, in casa con 30 chili di marijuana e hashish

In zona Milano Sud, trovato con 22 chili di marijuana, 8 chili di hashish suddivisi in confezioni e oltre 17mila euro in contanti

Il 27 giugno 2017, la Polizia di Stato ha arrestato un italiano di 44 anni, pregiudicato, per detenzione e traffico di sostanze stupefacenti, sequestrando circa 30 chili di droga tra marijuana e hashish.

L’attività investigativa, condotta dagli agenti del Commissariato Centro con la collaborazione della Squadra Mobile di Milano e di Chieti, ha preso spunto dell’operazione di Polizia condotta sempre dal Commissariato Centro conclusasi alla metà di giugno con il sequestro di circa 300 chili di stupefacente e l’arresto di un altro italiano.

Le indagini hanno permesso di individuare un nuovo luogo per la detenzione di droga nella periferia Sud di Milano, dove l’uomo aveva un’abitazione nella propria disponibilità.

I poliziotti, nel corso della perquisizione con l’ausilio di un’unità cinofila antidroga, hanno rinvenuto e sequestrato 22 chili di marijuana, 8 chili di hashish suddivisi in varie confezioni in cellophane termosaldate e oltre 17mila euro occultati in parte sotto un materasso.