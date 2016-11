Traffico internazionale droga Milano, dal Perù a via Padova

Dal Perù in via Padova passando per l’Olanda: la Polizia di Stato ha eseguito 45 provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria per traffico internazionale di droga.

Secondo quanto spiegato, l’indagine è iniziata nel novembre 2013: gli agenti della Squadra Mobile di Milano hanno scoperto l’esistenza di un gruppo criminale, composto in prevalenza da italiani e sudamericani, attivo nell’importazione e nella commercializzazione di droga a Milano. La cocaina veniva importata dal Perù e dall’Olanda, mentre la marijuana proveniva dall’Albania.

L’operazione, denominata “Rubens”, ha portato a identificare, all’interno della rete criminale, un gruppo di cittadini italiani che si occupavano del traffico di droga nei comuni a nord di Milano ed un gruppo di cittadini sudamericani che invece gravitava nelle zone cittadine di via Padova e Villa San Giovanni.

