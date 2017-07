Tram deragliato viale dei Missaglia Milano, pietre sotto il convoglio

Nel pomeriggio dell’11 luglio 2017, intorno alle 16.10, il primo carrello del tram linea n.15 è fuoriuscito dai binari in viale dei Missaglia, dopo via Feraboli. L’incidente non ha provocato alcun ferito tra i passeggeri del mezzo pubblico

Secondo Quanto spiegato da ATM, “A provocare l’uscita dai binari sarebbero state alcune pietre ritrovate sotto la vettura durante i primi rilievi”.

I tecnici, intervenuti subito sul posto, si sono messi subito al lavoro per ripristinare al più presto la circolazione della linea, che momentaneamente ha avuto termine in piazza Abbiategrasso.

“Atm ha immediatamente istituito un bus di collegamento sostitutivo – ha precisato l’Azienda – tra Porta Lodovica (Abbiategrasso M2) e il capolinea di Rozzano”.