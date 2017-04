Tre tentate rapine in mezz’ora a Milano, giornata nera per un ladro sfortunatissimo

La lista dei rapinatori “da strapazzo” in azione a Milano si arricchisce di un soggetto, per adesso ancora anonimo, che nella giornata di giovedì 27 aprile 2017 ha cercato di assaltare ben tre banche, sempre senza successo.

Secondo quanto spiegato dalla Polizia di Stato, l’uomo, descritto come disarmato, con indosso un cappellino con visiera e occhiali con lenti specchiate, ha preso coraggio alle 12,50 circa, decidendo di assalire una banca in piazzale Loreto.

Qui la prima delusione, poiché al suo ordine di consegnare tutto il danaro, un’impiegata di 30 anni lo ha mandato semplicemente via, spiegandogli che non avevano contanti.

Dieci minuti per riprendersi dal “colpo basso”, e lo sfortunato rapinatore ci ha riprovato, questa volta presso una banca nella vicina via Ricciarelli.

Per il secondo tentativo, l’uomo ha lasciato perdere di parlare con gli impiegati, dirigendosi direttamente dal direttore della filiale.

Con fare molto deciso, tuttavia, il direttore si è ribellato all’ordine del malvivente, che preso in contropiede non ha potuto che darsela a gambe.

Pazienza, altri 10 minuti e il rapinatore si è trovato di fronte a una terza banca, in via Soderini.

Ormai o la va o la spacca, deve aver pensato lo sfortunato ladro, e anche qui si è saggiamente relazionato al direttore della filiale. Purtroppo, l’uomo non aveva considerato il problema delle casse temporizzate e al fatto che, quindi, come spiegato dal direttore, nessuno aveva possibilità di aprirle a comando.

Sfiduciato, il rapinatore ha fatto dietrofront e, per la terza volta in poco più di mezz’ora, ha desistito: a volte, anche per i rapinatori esistono giornate “di lavoro” da dimenticare.

