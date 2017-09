Treni RFI sospesi domenica 10 settembre 2017 Brescia per rimozione ordigno, elenco modifiche

Su ordinanza della Prefettura di Brescia, domenica 10 settembre 2017, dalle 9.00 alle 13.00, sarà sospesa la circolazione ferroviaria sulle linee Milano – Venezia e Brescia – Bergamo, fra Brescia e Rovato, per consentire il disinnesco e la rimozione di un ordigno bellico della Seconda Guerra Mondiale, rinvenuto nell’impianto ferroviario di Brescia Scalo.

Previste modifiche al programma di circolazione dei treni della lunga percorrenza e regionali delle linee Torino-Milano-Udine-Venezia-Trieste, Udine-Milano, Ginevra/Zurigo-Milano-Venezia, Brescia-Bergamo, Milano-Brescia-Verona (vedi locandina allegata).

L’orario di termine attività potrà essere anticipato o posticipato, in base all’effettivo completamento delle operazioni.

