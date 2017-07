Truffa falso intermediario finanziario Monza, ruba 200mila euro seduto ai tavolini di un bar

È successo a Monza: doveva avere un milione, verso la consegna di “soltanto” 200.000 euro, invece l’unica cosa ottenuta è stata una truffa, messa in opera da un sedicente operatore finanziario.Secondo le prime informazioni, la vittima è un cittadino belga di 50 anni, caduto nella rete di un truffatore, spacciatosi per intermediario finanziario.

I due, dopo diversi accordi, si sono incontrati in un bar: il patto prevedeva che, consegnati il cittadino belga 200.000 euro in contanti, chiusi in una valigetta, il sedicente intermediario finanziario gli avrebbe fatto ottenere la stipula di un contratto da un milione di euro.

In realtà, le cose sono andate ben diversamente e, dopo che i due si sono seduti ai tavolini esterni di un bar, e si trovavano in attesa di un tè freddo, all’improvviso il truffatore ha afferrato la valigetta con il danaro, e se l’è data a gambe.

Inutile cerare di fermarlo: l’uomo è prontamente salito a bordo di un’auto sulla quale, un complice, lo stava aspettando, ed entrambi i malviventi si sono dileguati.

Alle sue spalle, la vittima non ha potuto che recarsi alla Polizia, denunciando il tutto.

La vicenda è molto simile alla truffa dell’acquisto di orologi preziosi o gioielli: le vittime vengono generalmente agganciate su internet e, il truffatore, dopo diversi contatti fissa il bar di un albergo o un ristorante come luogo dello scambio di denaro e oggetti. Durante l’incontro, all’improvviso il malvivente agguanta la valigetta e scappa a gambe levate, dileguandosi a bordo di un’auto o di uno scooter.

