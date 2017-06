Truffe anziani Milano, incontro con Polizia di Stato e vademecum consigli

Venerdì 16 giugno 2017, presso il Centro anziani Pascarella di via Satta 23 a Milano, il personale del Commissariato Quarto Oggiaro ha tenuto un incontro rivolto alle persone della terza età sul fenomeno delle truffe agli anziani.

A seguito della campagna di sensibilizzazione portata avanti dalla Questura di Milano nello scorso anno, si è avuto modo di constatare che l’informazione/prevenzione risulta essere uno strumento molto valido per prevenire questo tipo di reato.

L’incontro è stato finalizzato a sensibilizzare gli anziani, nelle nostre vite e non, sulle nuove modalità con cui vengono perpetrate queste truffe, per permettere alle potenziali vittime di coinvolgerle direttamente nell’attività di prevenzione.

Di seguito i consigli della Polizia di Stato contro le truffe agli anziani:

1) Non aprite la porta di casa a sconosciuti anche se vestono un’uniforme o dichiarano di essere dipendenti di aziende di pubblica utilità. Verificate sempre con una telefonata da quale servizio sono stati mandati gli operai che bussano alla vostra porta e per quali motivi. Se non ricevete rassicurazioni non aprite per nessun motivo. Ricordate che nessun Ente manda personale a casa per il pagamento delle bollette, per rimborsi o per sostituire banconote false date erroneamente. Per qualunque problema e per chiarivi qualsiasi dubbio non esitate a chiamare il 113.

2) Quando fate operazioni di prelievo o versamento in banca o in un ufficio postale, possibilmente fatevi accompagnare, soprattutto nei giorni in cui vengono pagate le pensioni o in quelli di scadenze generalizzate. Non fermatevi mai per strada per dare ascolto a chi vi offre facili guadagni o a chi vi chiede di poter controllare i vostri soldi o il vostro libretto della pensione anche se chi vi ferma e vi vuole parlare è una persona distinta e dai modi affabili.

Se avete il dubbio di essere osservati fermatevi all’interno della banca o dell’ufficio postale e parlatene con gli impiegati o con chi effettua il servizio di vigilanza. Se questo dubbio vi assale per strada entrate in un negozio o cercate un poliziotto o una compagnia sicura.

3) Durante il tragitto di andata e ritorno dalla banca o dall’ufficio postale , con i soldi in tasca, non fermatevi con sconosciuti e non fatevi distrarre. Ricordatevi che nessun cassiere di banca o di ufficio postale vi insegue per strada per rilevare un errore nel conteggio del denaro che vi ha consegnato.

4) Quando utilizzate il bancomat usate prudenza: evitate di operare se vi sentite osservati.

5) Consigli per i figli, nipoti e parenti stretti: Non lasciate soli i vostri anziani, anche se non abitate con loro fatevi sentire spesso e interessatevi ai loro problemi quotidiani.

Ricordategli sempre di adottare tutte le cautele necessarie nei contatti con gli sconosciuti. Se hanno il minimo dubbio fategli capire che è importante chiedere aiuto a voi, ad un vicino di casa oppure contattare il 113.

Ricordate che, anche se non ve lo chiedono, hanno bisogno di voi.

6) Consigli per i vicini di casa : Se nel vostro palazzo abitano anziani soli, scambiate ogni tanto con loro quattro chiacchiere. La vostra cordialità li farà sentire meno soli.

Se alla loro porta bussano degli sconosciuti esortateli a contattarvi per chiarire ogni dubbio. La vostra presenza li renderà più sicuri.

Segnalate al 113 ogni circostanza anomala o sospetta che coinvolga l’anziano vostro vicino di casa .

7) Consigli per gli impiegati di banca o di uffici postali : Quando allo sportello si presenta un anziano e fa una richiesta spropositata di denaro contante, perdete un minuto a parlare con lui. Basta poco per evitare un dramma.

Spiegategli che all’esterno di banche ed uffici postali nessun impiegato effettua controlli.

Per ogni minimo dubbio esortateli a contattarvi.