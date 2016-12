Ucciso attentatore Berlino Milano, sparatoria a Sesto San Giovanni

È stato ucciso questa mattina a Sesto San Giovanni, nel Milanese, il killer della strage di Berlino: l’uomo, durante un controllo di Polizia, ha estratto una pistola esplodendo alcuni colpi contro una Volante, i cui agenti hanno risposto. Nel conflitto a fuoco, il killer, la cui identità è stata scoperta post mortem, è rimasto ucciso.

Secondo le prime ricostruzioni, alle 3 del mattino di venerdì 23 dicembre 2016 le pattuglie erano impegnate nel compimento di un controllo stradale, e stavano conducendo opportune verifiche in piazza I Maggio a Sesto San Giovanni, di fronte alla stazione.

Raggiunto il killer, in quel momento di identità ancora ignota, gli agenti gli hanno chiesto di vedere i documenti, ma l’uomo ha prontamente estratto una pistola, sparando contro la Volante e riuscendo a ferire un poliziotto a una spalla.

L’uomo è risultato non essere in possesso di documenti e, sul luogo, sono sopraggiunti gli operatori del 118, che hanno portato il poliziotto ferito, in condizioni non gravi. all’ospedale di Monza.