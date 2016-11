Uomo accoltellato via Borsieri Milano, ancora sangue nelle strade meneghine

Ancora sangue sulle strade milanesi, dove nella notte tra domenica 27 e lunedì 28 novembre 2016 è stato accoltellato un uomo di 34 anni in zona Isola, ed è gravissimo.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo ha raccontato di essere stati aggredito da 4 stranieri, che volevano rapinarlo.

Scoppiato il parapiglia, la vittima è stata più volte colpita con un’arma da taglio e, i malviventi, dopo l’aggressione sono fuggiti.

Il 34enne, coperto di sangue, sarebbe riuscito a trascinarsi fino a un bar di via Borsieri, dove poi è stato dato l’allarme e sono sopraggiunti gli agenti della Polizia di Stato e gli operatori del 118.

L’uomo è stato ricoverato al Niguarda e, le sue condizioni, sono gravi.

Le indagine per risalire agli aggressori sono aperte.

