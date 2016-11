Pedone aggredito da automobilista via Washington Milano

L’aggressione è avvenuta in via Washington, all’angolo con via Settimo, mercoledì 23 novembre 2016: dopo aver protestato per essere stato quasi investito, un ragazzo è stato malmenato dall’automobilista responsabile, poi dileguatosi.

Secondo quanto ricostruito, il ragazzo, di 29 anni, stava attraversando su un passaggio pedonale, quando è sopraggiunta un’auto.

La vettura ha quasi investito il giovane, che protestando ha fatto cenno al conducente di rallentare.

Contro ogni aspettativa, l’automobilista ha fermato il veicolo, è sceso e si è scagliato contro il pedone, iniziando a prenderlo a pugni.

Finito il pestaggio, l’aggressore ha fatto dietro front ed è tornato in auto, dandosi alla fuga.

L’automobilista è al momento ricercato perché, la vittima, nonostante il parapiglia è riuscita a fotografare la targa del veicolo.