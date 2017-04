Uomo investito Rosasco provincia Pavia, ricercato pirata e approfondimento su omicidio stradale

Il tragico incidente è avvenuto a Rosasco, in provincia di Pavia, alle 20,30 circa di domenica 2 aprile 2017: investito un uomo di 45 anni, travolto da un’auto che non si è fermata.

Secondo le prime informazioni, al momento del drammatico evento, l’uomo stava camminando sul ciglio della strada.

Per motivi ancora da acclarare, all’improvviso è sopraggiunta una vettura, che ha travolto il 45enne senza fermarsi a prestare soccorso.

Sul luogo sono sopraggiunti il 118 e le autorità preposte: mentre, purtroppo, per la vittima non c’è stato niente da fare, le forze dell’ordine hanno aperto un’indagine e, il pirata, è al momento ricercato.

APPROFONDIMENTO – Per approfondire i temi trattati, Leggi anche: Approvazione reato omicidio stradale, fino a 18 anni per chi provoca incidenti mortali