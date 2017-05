Uomo investito da tram via dei Missaglia Milano, era un extracomunitario

Non è ancora chiara la dinamica del tragico incidente avvenuto poco prima del mattino di giovedì 11 maggio 2017 in via dei Missaglia a Milano, all’incrocio con via Manduria: morto, investito da un tram della linea 15, un uomo extracomunitario, in circostanze ancora da acclarare.

Secondo quanto emerso finora, la vittima, di 48 anni, è stata travolta all’1.40 del mattino.

Sul luogo sono sopraggiunti i vigili del Fuoco, la polizia locale, un’ambulanza e un’automedica, ma per il 48enne non c’è stato -purtroppo nulla da fare.

Trasportato all’ospedale San Paolo, in codice verde, il conducente del tram.

Le indagini sono in corso.

