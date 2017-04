Uomo investito da treno Caslino al Piano provincia di Como, indagini in corso

È successo poco dopo le 9,30 di martedì 18 aprile 2017 a Caslino al Piano, in provincia di Como: morto sotto un treno un uomo di 68 anni, in circostanze ancora da acclarare.

Secondo le prime informazioni, l’uomo è stato investito da un convoglio partito da Como alle 9.35.

Subito sul posto le autorità preposte, dalle prime ricostruzioni emergerebbe che il 68enne abbia tentato di attraversare i binari all’altezza di un passaggio a livello con le sbarre abbassate, mentre alla sua sinistra stava arrivando il treno.

L’impatto è stato violentissimo, e l’anziano è deceduto sul colpo.

Sono in corso le indagini per acclarare se si tratti effettivamente di un incidente, o di un gesto volontario.

