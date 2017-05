Uomo investito via Cassinis Milano, automobilista si schianta poi contro semaforo

È successo altre 3 circa del mattino di lunedì 22 maggio 2017 a Milano, in via Cassinis: un ragazzo di 24 anni, dell’Ecuador, ha investito un senzatetto, uccidendolo. Il giovane si è poi schiantato a sua volta poco distante, e si trova ora in ospedale.

Secondo quanto spiegato finora, l’allarme è stato dato alle 6 del mattino circa, quanto un automobilista ha notato un uomo immobile lungo la strada, e l’ha segnalato.

Sopraggiunta la Polizia locale, la macabra scoperta: sulla strada giaceva infatti il corpo di un uomo senza documenti, ma identificato a breve come uno dei mendicanti della zona.

Poco distante, in piazza Mistral, si trovava l’auto del 24enne, schiantatosi contro un semaforo dopo aver investito la vittima.

Mentre l’automobilista è stato subito soccorso e portato al San Raffaele, gli agenti hanno riscontrato del sangue sulla vettura.

Al momento l’automobilista si trova piantonato presso il nosocomio, dove è stato ricoverato per le ferite riportate, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Le autorità preposte attendono gli esami definitivi dell’alcoltest, volte ad accertare se il 24enne fosse ubriaco al volante.