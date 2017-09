Uomo mummificato in casa Milano via Cacciatori

La drammatica scoperta in via Cacciatori a Milano: un uomo di 58 anni è stato trovato senza vita, con il corpo mummificato.

Il ritrovamento è avvenuto ad opera dei Vigili del Fuoco, chiamati dalla Polizia, a sua volta contattata dal custode dello stabile, allarmato per l’inevitabile cattivo odore proveniente dall’appartamento.

Secondo quanto ricostruito, era dallo scorso Natale che i parenti del 58enne avevano deciso di accettare la sua richiesta di voler condurre una vita solitaria.

Gli uomini del 115, entrati nell’appartamento, hanno trovato il cadavere dell’uomo in camera da letto, sotto le coperte. Stando ai riscontri, aveva ancora indosso gli abiti invernali e la casa era in ordine, con le finestre chiuse.

Le indagini rimangono aperte.