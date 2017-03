Uomo nudo corso Lodi Milano, per strada senza vestiti alle 2 del pomeriggio

Di tanto in tanto capita: qualcuno, nudo, fa “un giretto” per le strade di Milano. Anche se poi viene prontamente bloccato.

L’ultimo episodio è successo giovedì 16 marzo 2017 in corso Lodi: poco prima delle 14,00 diversi cittadini hanno dato l’allarme per un uomo che, completamente privo di vestiti, camminava sul tratto stradale, nel sole di incipiente primavera.

Subito sono intervenute le autorità e, i militari, hanno bloccato l’uomo all’angolo con piazza Medaglie d’Oro, risultato essere un 30enne con sofferenze psichiatriche.

L’uomo è stato quindi accompagnato presso l’ospedale Policlinico, dove è stato sottoposto a tutti gli accertamenti di prassi.

