Uomo picchiato via Crema Milano, preso a pugni da sconosciuto poi fuggito

Ancora aggressioni, questa volta in via Crema, zona Porta Romana: la vittima è stata picchiata da un uomo, ignoto.

Secondo le prime ricostruzioni, è successo alle 2,30 del mattino di giovedì 9 marzo 2017: la vittima, un uomo di 38 anni, era per strada che stava camminando.

Per motivi ancora da acclarare, uno sconosciuto si è improvvisamente avvicinato, iniziando a sferrare pugni al 38enne, colpito a un occhio.

Dopo il rapido pestaggio, il malvivente si è dileguato e, a chiamare la Polizia, è stata un’amica della vittima.

Secondo quanto emerso, l’autore del gesto sarebbe completamente sconosciuto al 38enne; le indagini rimangono aperte.

Di due giorni fa anche l’aggressione dello stilista Alviero Martini, rapinato alle 10 del mattino, e l’appello che lo stesso Martini ha poi rivolto al Sindaco Sala: “Bisogna fermare questo degrado”.

