Uomo rapinato e pestato via Padova Milano in pieno giorno, Continuate a scriverci

Una rapina con tanto di pugno in faccia e ferita a un occhio, per un bottino da 20 euro. È quanto accaduto in piano giorno, alle 13,20 di lunedì 16 gennaio 2017 in via Padova, all’angolo con via Arquà.

Secondo quanto spiegato, la vittima è un uomo di 38 anni, che stava camminando sul marciapiede.

In base a quanto da lui stesso raccontato, all’improvviso è stato aggredito da un giovane di circa 25 anni, presumibilmente nordafricano.

Il rapinatore ha sferrato un violento pugno sul volte della vittima, riuscendo a impossessarsi di 20 euro per darsi poi, subito, alla fuga.

Il 38enne, che ha riportato una ferita a un occhio, è stato soccorso e, fortunatamente, le sue condizioni non sono gravi.

L’episodio è soltanto l’ultimo degli atti predatori e le aggressioni che, in particolare negli ultimi 5 anni, hanno caratterizzato le vie di Milano, e non solo nelle periferie, ma anche in centro.

In merito, invitiamo tutti i lettori a scriverci a redazione@cronacamilano.it: raccontateci se nel vostro quartiere vi sentite sicuri, inviateci foto e segnalazioni. Con il massimo rispetto della privacy, daremo voce a ogni cittadino.

