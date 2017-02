Uomo si masturba su ragazza metropolitana M1 Milano, arrestato per violenza sessuale

È successo in pieno giorno su una linea della metropolitana M1, in direzione della fermata Bisceglie di Milano: molestata una ragazza di 25 anni, da un uomo di 33 anni, egiziano e con precedenti, che nonostante la folla si masturbava addosso alla giovane donna.

Secondo quanto spiegato, il fatto è avvenuto tra le fermate di Pagano e Wagner alle 14,30 del pomeriggio.

Subito intervenuta una pattuglia della Polmetro, che ha sorpreso l’uomo nel pieno della sua “attività”, che riusciva a compiere grazie alla folla presente sul vagone.

Il 33enne è stato quindi identificato e, a suo carico, è risultato un arresto per atti osceni in luogo pubblico il 13 novembre 2011, presso la fermata di Lampugnano, sempre lungo la linea 1 della metro “rossa”.

L’uomo è stato nuovamente arrestato, questa volta con l’accusa di violenza sessuale.

