Uomo spacca auto con spranga stazione Centrale Milano, portato in Questura

È successo in pieno giorno, davanti alla stazione Centrale di Milano: un uomo di 24 anni, nigeriano, all’improvviso ha impugnato una spranga di ferro e si è avventato contro un’auto, spaccandone i vetri.

L’episodio è accaduto alle 14,15 circa, sotto gli occhi dei passanti terrorizzati.

Immediatamente i cittadini hanno allertato due militari dell’Esercito, in pattugliamento nella zona: i militari sono subito intervenuti bloccando l’uomo, fino all’arrivo della Polizia di Stato.

Il 24enne è stato quindi portato in Questura per essere fotosegnalato.

Secondo i primi esiti, l’uomo non pare essere stato ubriaco o sotto effetto di stupefacenti, tuttavia non sono ancora emerse le motivazioni alla base del gesto.

