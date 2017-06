Uomo trovato morto dentro albergo Milano, forse droga

È successo in via Toffetti, poco distante dal quartiere Corvetto di Milano: un uomo è stato trovato morto all’interno di una camera di albergo, per motivi ancora da accertare.

Secondo quanto emerso finora, era la mattina del 22 giugno 2017 quando, la compagna dell’uomo, attorno alle 6,30 del mattino ha chiamato la Polizia.

Dalle prime ricostruzioni, la morte potrebbe essere un incidente legato all’abuso di droga, poiché la stessa donna lo avrebbe raccontato ai poliziotti.

Sul posto è intervenuto il nucleo della Scientifica della Polizia di Stato; le indagini rimangono in corso.