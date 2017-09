Vaccini, in Lombardia nessuna proroga per nido

Attenzione per tutti i bimbi che, rientrati dalle vacanze, si preparano a mandare i propri bambini al nido e alle scuole di infanzia: in Lombardia, chi non presenterà documentazione riguardante i vaccini entro 10 settembre, verrà allontanato.

Niente proroga di 40 giorni, quindi, per i bambini lombardi non vaccinati: saranno allontanati. Tuttavia, i piccoli in tali condizioni non saranno lasciati a se stessi, ma avranno la possibilità di accedere a un ‘Percorso formale di recupero dell’inadempimento’ che, in 40 giorni, permetterà loro di mettersi in regola e riprendere la frequenza.

Questo il contenuto di una lettera che oggi l’assessore al Welfare di Regione Lombardia, Giulio Gallera, invierà nel pomeriggio ai ministri alla Salute Beatrice Lorenzin e all’Istruzione Valeria Fedeli, annunciando la firma di un decreto.

Gallera ha aggiunto che lo scopo della legge in questione è quello di raggiungere la massima copertura vaccinale e, attraverso il percorso suggerito, i genitori con più dubbi o resistenze potranno accedere a un percorso di recupero dell’inadempimento.

