Vandali palme piazza Duomo Milano, saltano fuori i filmati. E la polemica continua

Le palme in piazza del Duomo, a Milano, continuano a essere al centro della cronaca cittadina: dopo l’entusiasmo dell’assessore all’Urbanistica Pierfrancesco Maran per il “tocco di esotico” portato dai filari impiantati davanti alla prima cattedrale meneghina, e le proteste dei cittadini, non sono mancati anche i vandali, che hanno dato fuoco a tre delle piante in questione.

I vandali hanno agito nella notte dello scorso weekend ma, in merito, sembra esistano delle immagini che potrebbero servire a identificare gli autori del gesto.

“È stato individuato, grazie all’analisi delle immagini delle telecamere in piazza Duomo svolta dalla polizia locale – ha dichiarato il Comune di Milano – il gruppo di persone che, pochi minuti dopo la mezzanotte, ha dato fuoco alle palme. Le indagini, sotto la direzione del comandante Antonio Barbato, continuano per trovare i nomi di chi ha compito l’atto vandalico”.

Le risorse cittadine saranno così spiegate per risalire ai brutalizzatori delle controverse palme:

“Ora il lavoro della polizia locale – ha precisato con encomiabile determinazione l’assessore alla Sicurezza, Carmela Rozza – è concentrato sull’individuazione dei nomi di chi ha compiuto un atto così irresponsabile”.

