Visita Comandante regionale Gdf Lombardia Piero Burla a Gruppo di Monza

Martedì 9 maggio 2017, il Comandante Regionale della Guardia di Finanza Lombardia, Generale di Divisione Piero Burla, si è recato in visita al Gruppo di Monza.

Il Comandante Regionale, ricevuto dal Comandante del Gruppo, Col. t.ST Massimo Gallo, ha incontrato il personale in servizio alla sede di Monza, una rappresentanza di Ufficiali e militari in forza alle Compagnie di Seregno e Seveso, nonché i membri della rappresentanza militare (Co.Ba.R.) e i rappresentanti dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia (A.N.F.I.) di Monza.

Il Generale di Divisione Piero Burla si è intrattenuto con le fiamme gialle brianzole sottolineando l’importanza e la delicatezza del ruolo di polizia economicofinanziaria demandata alla Guardia di Finanza, quotidianamente impegnata al servizio dei cittadini per la tutela della legalità, rivolgendo parole di apprezzamento per il lavoro svolto dai militari nei diversi settori di servizio.

Il Comandante Regionale ha poi assistito ad un briefing istituzionale tenuto dal Col. t.ST Massimo Gallo sui diversi temi che caratterizzano la presenza del Corpo nella provincia di Monza e della Brianza.

Nel corso della visita istituzionale presso il Gruppo di Monza, il Generale di Divisione Piero Burla, unitamente al Col. t.ST Massimo Gallo, ha incontrato il Prefetto, Dr.ssa Giovanna Vilasi, il Procuratore Capo della Repubblica, Dr.ssa Luisa Zanetti, il Presidente del Tribunale, Dr.ssa Laura Cosentini, nonché i vertici locali delle altre Forze di Polizia.

