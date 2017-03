Visita Papa Milano 25 marzo 2017, allestito piano di soccorso e assistenza

L’Areu, l’Agenzia Regionale Emergenze Urgenze, ha illustrato il piano di soccorso previsto per la visita pastorale del Papa, che verrà a Monza e Milano il prossimo 25 marzo. “È stato indispensabile pianificare un’azione straordinaria di soccorso sanitario – ha spiegato l’Areu –, sia per l’assistenza ordinaria dei singoli eventi sia per fronteggiare eventuali eventi maggiori (per incidente maggiore si intende qualsiasi incidente che per localizzazione, numerosità delle persone coinvolte e gravità richieda risorse straordinarie).

Attenzione particolare è stata prestata al numero e alla disposizione dei punti di soccorso fissi e dei mezzi di soccorso mobili da destinare alla copertura dell’evento.

Un’esigenza particolare, che è apparsa da subito irrinunciabile sulla scorta delle esperienze maturate negli anni, è la richiesta di allestimento di un centro di coordinamento dei soccorsi che si dedicasse esclusivamente alla gestione dell’evento, e in grado di interfacciarsi efficacemente con il sistema permanente di soccorso sia sanitario che non. In particolare:

ASSISTENZA AL PAPA

– Automedica e Ambulanza dedicati all’ assistenza Papa a disposizione dalle ore 07.00 presso l’aeroporto di Linate, per l’intera giornata a seguito del corteo durante le diverse iniziative in programma fino alle ore 18.30 all’aeroporto di Linate sede di ripartenza.

– COM/CCS Prefettura di Milano – Prefettura di Monza Brianza

– Medico Direzione AREU dalle ore 08.00 alle ore 02.00 presso COM (via Drago)

SALA OPERATIVA 118 metropolitana

– Potenziamento con un infermiere e un operatore tecnico dalle ore 08.00 alle ore 02.00 e con un ulteriore operatore tecnico dalle 24.00 alle ore 07.00 (per la “normale amministrazione”)

In più, specificatamente dedicati all'”evento Papa” (gestione e coordinamento dei soccorsi dell’intero evento)

– 1 Medico dalle 08.00 alle ore 20.00

– 4 Operatori tecnici dalle ore 06.00 alle ore 24.00

– 1 Operatore tecnico dalle 09.00 alle ore 21.00

– 1 capo turno dalle 06.00 alle ore 24.00

– 1 Infermiere dalle 24.00 alle ore 07.00

VISITE DEL PAPA

Tutte le tappe della visita del Papa (Incontro via Salomone, incontro sacerdoti in piazza Duomo, incontro cresimandi a San Siro, Messa al parco di Monza) vedono un potenziamento di uomini e mezzi (ambulanze, automediche , squadre appiedate, medici per il coordinamento, operatori tecnici)

– Al Parco di Monza, dove si celebra la Messa, sono stati allestiti quattro PMA (posto medico avanzato), due dalle ore 8 alle ore18, uno dalle 8 alle 20 e uno dalle 6 alle 18, con la presenza ciascuno di due medici, tre infermieri, due soccorritori e un medico di continuità assistenziale e/o pediatra di base. Per quanto riguarda i mezzi ci saranno 2 automediche dentro il parco, una in attenzione ai disabili (6000 previsti) e una a disposizione dei quattro PMA; altre due fuori dal parco per i servizi a Monza e comuni limitrofi. Inoltre, 8 ambulanze e 100 squadre appiedate. A disposizione anche l’Unità sanitaria di decontaminazione (8 operatori) al mattino in zona Milano e nel pomeriggio zona Monza.

– Sono stati poi potenziati i punti di arrivo e ripartenza, ovvero le stazioni ferroviarie di Arcore, Lissone, Villasanta e Monza ciascuna con un’ ambulanza e una squadra appiedata (due ambulanze e due squadre appiedate a Monza, che ha due “uscite” dalla stazione) che coprono l’orario 6.00 fino alle 4.00