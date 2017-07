Visita Prefetto Milano Lamorgese al Comando Provinciale Guardia di Finanza, foto

L’Autorità è stata accolta dal comandante interregionale dell’Italia nord occidentale, Gen. C.A. Giuseppe Vicanolo e dal comandante provinciale, Gen. B. Paolo Kalenda.

Nel corso dell’incontro il comandante provinciale, alla presenza dei comandanti dei reparti dipendenti e dei responsabili delle articolazioni di staff alla sede, ha tenuto un briefing illustrativo dei compiti e delle attività svolte ogni giorno a tutela della legalità e degli interessi economico-finanziari dello stato.

Nell’occasione, il prefetto ha espresso vivo apprezzamento per il servizio reso dalla Guardia di Finanza alla collettività e per la collaborazione prestata all’Autorità di Governo, ponendo in evidenza la delicatezza delle funzioni assolte dall’istituzione.

