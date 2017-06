Vittoria centrodestra elezioni Lombardia, centrosinistra perde anche Sesto San Giovanni

Vittoria conclamata per il centrodestra, in Lombardia, dove il centrosinistra ha perso alcuni comuni ormai storici, come Sesto San Giovanni.

Vittoria con risultati netti: a Sesto Roberto Di Stefano (lista Sesto nel Cuore, Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia) ha vinto con il 58,6% contro Monica Luigia Chittò (41,4%).

A Como Mario Landriscina, (Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia e da una lista civica) è arrivato al 52,7% contro Maurizio Traglio (candidato da Pd e liste civiche), fermo al 47,3%.

Ancora vittoria a Lodi, con Sara Casanova, che con il 56,9% ha battuto Carlo Gendarini, del centrosinistra, fermo al 43,1%.

La Lega ha cinto a Monza, con Dario Allevi (Lega e centrodestra), che ha ragginto il 51,3% contro il sindaco uscente di centrosinistra Roberto Scanagatti (48,6%).