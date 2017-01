Volontari lombardi in Abruzzo, aiuto per sisma ed emergenza freddo

Sono circa 100 i volontari e 30 i mezzi che sono partiti per aiutare le popolazioni in Abruzzo, colpite dall’emergenza del sisma e del freddo, andando ad aggiungersi agli aiuti già inviati dalla Lombardia.

La richiesta è avvenuta da parte del dipartimento nazionale di Protezione civile dalla Lombardia: “Vogliamo aiutare i nostri connazionali in difficoltà”, ha dichiarato l’assessore lombardo alla Sicurezza, Simona Bordonali, “come avessero dato disponibilità immediata a partire per le zone terremotate 280 volontari lombardi di tutte le province e fossero stati messi a disposizione 70 mezzi speciali”.

“Questa mattina (mercoledì 18 gennaio 2017) sono partiti dalla Lombardia per l’emergenza neve in Centro Italia cinque camion con lama, una fresa, una motrice con semirimorchio ribassato della Colonna mobile regionale, 2 persone dell’Organizzazione di Volontariato di Protezione civile Parco del Ticino e 16 operatori SEA, con destinazione Montorio al Vomano (Teramo). Si stima l’arrivo in serata”, ha aggiunto l’assessore.

“Siamo in costante contatto con il dipartimento nazionale di protezione civile, che coordina gli interventi, per capire quali siano le necessità e come la Regione Lombardia possa aiutare le popolazioni terremotate – ha sottolineato ancora Bordonali –. Ovviamente i volontari lombardi sono pronti a partire nel caso in cui il dipartimento ne riscontrasse l’esigenza. Ancora una volta la Lombardia – ha concluso l’assessore – vuole essere in modo concreto e pragmatico al fianco delle popolazioni colpite dal sisma e dall’emergenza neve. Intanto però, voglio ringraziare in modo particolare i nostri volontari che, da subito, hanno dato la proprio disponibilità a partire”.

