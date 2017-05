WhatsApp in down non funziona, cosa succede?

Da circa 30 minuti WhatsApp, la popolarissima applicazione di messaggistica istantanea, non si connette, risultando al momento inaccessibile.

Gli utenti di tutto il mondo si stanno domandando che cosa stia succedendo, e per quale motivo da diversi minuti non sia possibile inviare messaggi istantanei con la nota App.

Tutti siamo quindi in attesa di avere informazioni dalla casa madre, in modo da tornare ad utilizzare il servizio: per ora, ancora non è stato diffuso alcun comunicato.

Intanto, l’App rimane inutilizzabile e la connessione non parte, lasciando bloccati gli utenti in ogni parte del globo.

Per adesso, sarà necessario tornare ai “vecchi” sms: tutto, sis spera, tornerà presto “come prima”.

