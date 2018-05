I tre consigli per intraprendere la carriera politica

La lunga crisi economica, che investe il nostro paese da quasi dieci anni, ha messo a dura prova il futuro dei giovani, che fanno fatica a trovare spazio nel mondo del lavoro.

In questo contesto, la politica in Italia sta vivendo un periodo di crisi di consenso e credibilità, ma contrariamente a quanto ci si aspetterebbe, sempre più giovani dimostrano interesse per questo settore, maturando la volontà di intraprendere una carriera in politica.

CARRIERA IN POLITICA: 3 PRATICI CONSIGLI SU COME INTRAPRENDERLA – Lavorare in politica può essere un’opzione interessante, oltre ad essere molto redditizia, se si dispone della giusta dose di determinazione ed entusiasmo. Se la vostra intenzione è di intraprendere questo tipo di carriera, in generale, dovete possedere una solida istruzione e molta, molta esperienza.

1. FARE LA GAVETTA – Raramente si accede in politica in poco tempo. Dopo aver selezionato il partito che meglio si abbina ai vostri interessi, infatti, dovete iniziare il vostro percorso di formazione, ossia la cosiddetta “gavetta”. L’esperienza maturata sul campo vi servirà per farvi un’idea sul come agire, parlando direttamente con altre persone più esperte e quindi far nascere nuove relazioni.Ai fini della vostra scalata in politica, dovete approcciare nuove relazioni con persone che abbiano una forte autorità in politica.

– All’inizio della vostra carriera, siete solo uno dei tanti che hanno intrapreso questo percorso in cerca di fortuna. Per avere maggiore visibilità rispetto agli altri, quindi, dovete fare di tutto per farvi notare da chi ospita i piani alti.

Credete molto nei vostri progetti e rendetevi indispensabili per il vostro partito.

2. OTTENERE UN TITOLO DI STUDIO – Ai fini della vostra carriera, è di fondamentale importanza avere una buona formazione, come quella offerta da una laurea in Scienze Politiche o Relazioni Internazionali.

Se per raggiungere gli obiettivi del vostro partito, però, non disponete di abbastanza tempo per affrontare un’intenso percorso didattico, considerate l’opzione di conseguire gli studi presso un’Università Telematica, come l’Università Niccolò Cusano che, con il corso di laurea in scienze politiche interamente online, grazie alla sua piattaforma e-learning vi permetterà di gestire in totale autonomia il vostro percorso di studi.

3. FARE VOLONTARIATO – È di fondamentale importanza per capire cosa sta più a cuore alla vostra società, partecipare ad iniziative di volontariato all'interno di un'organizzazione no-profit o a esempio un circolo sportivo. Solo così si può venire a contatto con i problemi e le necessità dei singoli cittadini. Il sito noprofit.org offre un elenco delle principali organizzazioni no-profit per cui è possibile lavorare come volontari.