Prete (MGO) sul Movimento Cinque Stelle: “Non sono un simpatizzante dei comici in politica”

“Il Movimento Gente Onesta è nato come movimento di governo – ha dichiarato il Cav. Giuseppe Prete, presidente e fondatore del Movimento Gente Onesta –. Il nostro è un programma frutto di cinque anni di lavoro con professionisti di ogni settore. Con questo progetto non vogliamo andare all’opposizione, siamo il movimento che vuole partire dalla centralità dell’individuo e andare a governare questo Paese lavorando con onestà”.

“L’Italia è attualmente sotto scacco da tre capi di partito – ha spiegato Prete –, serve una nuova classe politica, non si può prenderne in giro gli italiani mentre la povertà è in costante crescita. Quando si scende in campo si deve avere il coraggio di governare e non andare avanti con sporchi tatticismi”.

“Nella mia vita – ha sottolineato Prete –, sono sempre stato abituato a non sputare mai nel piatto dove ho mangiato ma io, da uomo del Sud, mi vergogno del supporto alla Lega Nord: non dimentichiamoci di “Roma Ladrona” e del disprezzo verso queste terre, ora di conquista da parte dei leghisti”.

“Per non parlare del Movimento Cinque Stelle, riuscito nell’impresa di far piangere otto milioni di italiani grazie allo spettacolo illusorio di un comico. Opera conclusa – termina Prete – dal Monte dei Paschi di Siena che, grazie al sottosegretario Boschi e una magistratura filo governativa, riescono sempre a salvarsi, lasciando i cittadini in mezzo ad una strada mettendo a rischio i loro risparmi. Siamo noi che stiamo pagando i debiti di queste banche: io queste persone le voglio in galera. La pena certa deve essere soprattutto per questi squallidi personaggi che oggi sono a spasso e pensionati e correntisti si suicidano per aver affidato risparmi di una vita in azioni di queste banche. È tempo di reagire!”