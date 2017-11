Capsule compatibili, cosa sono e come trovare le più convenienti

Negli ultimi anni il business delle capsule compatibili è cresciuto in maniera notevole. Le determinanti che sono alla base di un simile sviluppo sono molteplici: si pensi alla crescente diffusione delle macchinette per il caffè, al miglioramento qualitativo dei prodotti per l’uso domestico e – non ultimo – alla disponibilità di ottime capsule compatibili, meno costose delle originali. Ma che cosa sono? E come poterle trovare delle migliori qualità?

Che cosa sono le capsule compatibili

Per comprendere che cosa siano le capsule compatibili, non possiamo che cominciare con il ricordare che ogni macchinetta (Nespresso, Nescafè Dolce Gusto, Lavazza, ecc.) ha un proprio sistema di funzionamento, ovvero un insieme di caratteristiche tecniche e di funzionalità grazie alle quali il caffè viene preparato, e che contribuiscono a determinare il peso, la forma, le dimensioni e il materiale della capsula originale, e di conseguenza delle capsule compatibili, come avviene con le capsule compatibili Nespresso.

Capsule originali e capsule compatibili

Come abbiamo già anticipato, ogni sistema richiede una capsula originale che si differenzia dagli altri sistemi. È per questo motivo che le capsule originali per Nespresso non possono ad esempio essere utilizzate sulle macchine Nescafè Dolce Gusto, e così via.

Quanto sopra non impedisce, tuttavia, che ciascun sistema possa accettare non solamente le capsule originali, quanto anche le rispettive capsule compatibili, che di solito sono meno costose rispetto alle originali.

Le capsule compatibili sono infatti capsule che hanno forma e dimensioni identiche a quelle originali, ma invece di essere prodotte dalla stessa azienda che realizza la macchinetta, sono prodotte da torrefazioni esterne, e sono utilizzabili coerentemente nelle stesse macchinette che accettano le capsule originali.

Come intuibile, per ogni sistema possono esistere capsule compatibili di più marche, e ogni marca può produrre capsule compatibili per più sistemi, rendendo così la scelta della migliore alternativa più facile e conveniente.

Come scegliere la migliore capsula compatibile

Considerata l’ampia opportunità che sarà rimessa a tutti coloro i quali desiderano ottenere le migliori soddisfazioni dall’acquisto delle capsule compatibili per la propria macchinetta del caffè, conseguendo un pronto risparmio senza che ciò tuttavia possa nuocere alla bontà del prodotto, vi consigliamo di dare uno sguardo ai migliori portali online di vendita di capsule compatibili, dove avrete l’opportunità di fare un ottimo shopping con le più ampie scelte e con la possibilità di poter ricevere a casa vostra, entro pochi giorni, le capsule desiderate!