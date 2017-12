Realizzare un intervento di insufflaggio a Milano: ecco cosa devi sapere

Tutto quello che c’è da sapere per avere pareti isolate, in grado di mantenere costante il calore prodotto e mettere fine al freddo e ai consumi eccessivi di riscaldamento

Abiti in un condominio e le tue pareti sono fredde?…spesso si verificano fastidiose condense?

Non devi più temere il freddo! Oggi è possibile isolare le tue pareti grazie all’Insufflaggio delle pareti.



Una tecnica sicura, che in poche ore ti consente di coibentare le pareti della tua abitazione, senza l’incombenza di fare un cantiere in casa!

Infatti se la tua casa ha un muro esterno con intercapedine vuota puoi affidarti ad un’azienda specializzata di coibentazioni che riempie questo vuoto con un prodotto isolante efficace: le tue pareti isolate manterranno costante il calore prodotto mettendo fine al freddo e ai consumi eccessivi di riscaldamento.

Nessuna pratica edilizia e puoi farlo in totale indipendenza nel tuo alloggio di condominio!

È proprio vero, questo lavoro di insufflaggio a Milano e provincia non richiede permessi comunali e non necessita nemmeno di nulla osta da parte del tuo condominio!

Puoi in totale indipendenza da tutti gli altri condomini decidere di isolare le pareti della tua casa in un solo giorno e in totale autonomia!

Come avviene la coibentazione delle pareti per insufflaggio (riempimento pareti)



I macchinari di riempimento rimangono a terra (nel cortile o sul giardino) mentre due operatori e un tubo entrano in casa.

Prima si copre a terra il pavimento, e la mobilia limitrofa, quindi si fanno i fori di riempimento. Successivamente si inietta nelle pareti la schiuma isolante espansa fino a totale riempimento dei muri.

Come faccio a sapere se ho riempito tutti i vuoti dei muri?

Con la tecnica di insufflaggio a più fori si inserisce il materiale nei fori in basso e vediamo passare e fuoriuscire il materiale espanso da foro a foro fino a quelli in alto!

Gli ultimi fori in alto vengono riempiti fino a fuoriuscita del materiale isolante.

I fori aperti chi li chiude?

L’azienda specializzata nella tecnica di insufflaggio a Milano provvederà a richiudere i fori aperti …a te non rimarrà che imbiancare le sole pareti esterne dove si è fatto il riempimento.

Un servizio di coibentazione delle pareti chiavi in mano!

L’isolamento termico delle pareti della tua casa in un solo giorno con il disagio di poche ore e la tua casa sarà finalmente calda in inverno e fresca in estate.

Vantaggi del riempimento intercapedini (insufflaggio)

Intervento rapido, sicuro e garantito, non si ruba spazio alla casa perché si riempie uno spazio occupato dall’aria e il tutto ad un costo davvero conveniente e molto più basso di quello che avresti speso per un cappotto termico interno o esterno.

Recupero di temperatura: quanto guadagno?

La scelta di un ottimo isolante termico per insufflaggio e la sua applicazione eseguita da personale specializzato consentono di ottenere da 1 fino a 4 gradi guadagnati rispetto alla situazione antecedente all’isolamento termico.

Una casa isolata è una casa che acquisisce valore!



Cercare di vendere un’abitazione come ce ne sono tante in classe G (classe energetica peggiore!) è diventato un compito arduo per proprietari e agenzie immobiliari.

Vendere una casa in classe energetica A B o C è sicuramente molto più facile dato che oggi si pone molta attenzione al tema dei consumi energetici e un potenziale cliente di fronte alla miriade di offerta immobiliare è allettato a scegliere alloggi aventi una virtuosa tenuta termica rispetto a quelli poco virtuosi!