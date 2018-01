MGO si riorganizza e punta alle elezioni

“È un nuovo inizio”, è uno dei tanti slogan utilizzati dal Cav. Giuseppe Prete per le sue comunicazioni in rete, in favore del debutto della sua “creatura” M.G.O. alle prossime elezioni politiche nazionali. Quel momento è però arrivato sul serio, e la nutrita squadra del Movimento Gente Onesta è pronta a scendere in campo al servizio dell’Italia e degli italiani. A pochi giorni dallo scioglimento delle Camere, infatti, il popolo di MGO è stato chiamato a raccolta dal suo leader per organizzare la complessa macchina elettorale, dalla selezione dei candidati fino alla raccolta firme utili per la presentazione delle liste.

“Ci attende un inizio 2018 di duro lavoro”, sottolinea a tal proposito Giuseppe Prete. “Abbiamo già selezionato numerosi candidati in tutta Italia, ma siamo ancora lontani dagli obiettivi che ci eravamo posti: facciamo perciò appello a tutte le persone oneste d’Italia di unirsi a noi per la ‘riconquista del nostro Paese’, così duramente provato da anni e anni di cattive gestioni e malgoverno”. “Lo abbiamo già detto più e più volte”, aggiunge Prete. “L’Italia ha bisogno di professionisti e trasparenza per poter esprimere al meglio il suo vero valore e potenziale che sappiamo essere davvero enorme”.

Secondo i più recenti sondaggi sulle intenzioni di voto degli italiani, il nuovo partito Movimento Gente Onesta si attesterebbe attorno all’1.9% a livello nazionale, una quota che seppur ridotta e ancora lontana dal fatidico sbarramento del 3% può comunque far sentire un considerevole peso sui futuri equilibri politici.

“Siamo una nuova forza politica che si sta affacciando nel grande e agitato ‘mare’ della politica italiana fatta di inciuci e complotti partitocratici e siamo assolutamente consapevoli delle difficoltà che potremo sia prima che dopo la nostra discesa in campo”, continua Prete.

“Appunto per questo ogni nostra azione e iniziativa sarà ben ponderata, cercando di dotarci di una squadra il più efficiente e unita possibile, ma cercheremo di ‘giocare le nostre carte’ nel miglior modo possibile, cercando come sempre di mettere davanti a tutto il nostro unico e reale obiettivo: il bene dell’Italia e degli italiani”.

Una nuova direzione nazionale con un nuovo organigramma del partito è atteso difatti nei primi giorni del nuovo anno; una squadra rinnovata negli incarichi e nelle persone che traghetterà il partito non solo verso le elezioni, ma anche e soprattutto verso il primo Congresso Nazionale che designerà il nome del primo Segretario politico nazionale. Sotto diretta responsabilità dello stesso Cav. Prete e dei suoi più stretti collaboratori spetterà sia la parte comunicativa che organizzativa e amministrativa dell’intero partito: aspetti che vedranno una vera e propria ‘mobilitazione generale’ non solo dei tanti attivisti che già da anni seguono le iniziative, ma anche della stessa dirigenza e di numerosi professionisti del settore chiamati a far parte della squadra.

“Mi chiedono in tanti se saremo disponibili a considerare delle possibili alleanze”, conclude Prete. “Ovviamente ci stiamo pensando, anche in considerazione della ‘legge elettorale capestro’ che è stata messa a punto proprio con l’intenzione di fermare i nuovi movimenti politici come il nostro. A questo proposito, faccio un appello a tutte le forze moderate del nostro Paese che hanno veramente voglia di cambiare le sorti della nostra nazione, dandogli una volta per tutte quel governo e quella classe dirigente che realmente merita, di unirsi a noi nella nostra ‘battaglia’ per la legalità”.

Quello delle prossime elezioni politiche di marzo sarà solo il primo grande banco di prova del Movimento Gente Onesta; tornata elettorale a cui seguiranno le elezioni amministrative ed europee: importanti appuntamenti a cui Prete e i suoi fedelissimi si stanno già preparando.

Movimento Gente Onesta

www.movimentogenteonesta.org

info@movimentogenteonesta.it