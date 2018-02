Domande da porsi per acquistare le mensole giuste

Nel mercato le proposte di acquisto sono tantissime e tutte pienamente valide come quelle disponibili in https://www.verdelillahome.com, ma come facciamo a scegliere tra le varie proposte, insomma quali sono le domande da porsi per acquistare delle mensole?

In questo breve articolo ti mostreremo quelle che secondo noi sono i quesiti da porsi prima di comprare una mensola per la propria casa e cioè: Lo scaffale servirà a uno scopo specifico o deve essere puramente decorativo? Questo scaffale sarà permanente o deve essere facilmente removibile? Chi ha bisogno di accedere a questa mensola e quanto spesso? Cerchiamo allora di dare una risposta a questi semplici quesiti.

Cosa chiedersi prima di scegliere le mensole giuste?

Abbiamo già pienamente specificato cosa dovremmo chiederci prima di acquistare una mensola e abbiamo capito per prima cosa che non dobbiamo mai fare un acquisto impulsivo anzi tutt’altro, ma vediamo insieme nello specifico come procedere. Solitamente uno scaffale deve essere in grado di soddisfare sia delle esigenze decorative che funzionali, in caso contrario cerca di valutare quale scopo è più importante per te: l’utilità o il design?

In ogni caso ricorda che puoi sempre aiutare una mensola funzionale ad apparire anche più bella vestendola con un po’. D’altra parte, puoi anche aiutare una mensola di design a svolgere più funzioni utilizzando cestini e scatole per contenere oggetti vari come pezzi di elettronica o articoli da bagno.

Se hai bisogno che lo scaffale sia permanente, i sistemi di scaffalature metalliche componibili sono un’ottima soluzione. La maggior parte degli altri scaffali rientra nella categoria semi-permanente: li metti in un posto finché non decidi di riorganizzare l’ambiente. Se invece il tuo scaffale deve essere facilmente movibile, ad esempio uno scaffale che deve fungere da divisorio, prova ad utilizzare un carrello bar o ad aggiungere delle ruote per fare in modo che sia più semplice da spostare.

Per quanto riguarda il contenuto invece, se dovrai poggiarvi oggetti pesanti, assicurati che il tuo scaffale sia in grado di sopportare il carico, ma a prescindere dalla capacità di carico della mensola, ti consigliamo di tenere conto dell’altezza dello scaffale e di come ciò possa aiutarti a massimizzare lo spazio. Se hai scaffali alti ma i contenuti sono più bassi, stai sprecando spazio inutilmente.

Se siete genitori di bambini piccoli saprete sicuramente che la prima cosa da tenere in considerazione è l’importanza di rendere le mensole più o meno accessibili, a seconda naturalmente del contenuto che dovranno ospitare.

Infatti, se le mensole in oggetto dovranno contenere qualcosa che anche i tuoi figli avranno bisogno di raggiungere regolarmente e facilmente, assicurati che sia facile farlo installandole ad un’altezza adeguata alla loro statura. Al contrario, se questo scaffale serve invece a contenere qualcosa che può essere potenzialmente pericoloso per i vostri figli, o comunque qualcosa a cui non si vuole farli arrivare, bisogna fissare le mensole ad un’altezza appropriata, al di fuori della loro portata.