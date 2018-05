Premi B.A. Film Festival 2018, il gran finale della XVI edizione

Durante un sabato sera con pioggia a intermittenza, la luce non ha mai smesso di brillare sul grande schermo del Teatro Sociale Delia Cajelli di Busto Arsizio, luogo del gran finale del B.A. Film Festival 2018.

Al termine di una settimana che è volata (“Il BAFF dovrebbe raddoppiare, estendendo il suo palinsesto da una, a due settimane” ha commentato il sindaco di Busto, Emanuele Antonelli), la serata conclusiva ha visto star nazionali e internazionali calcare il red carpet della manifestazione, dove non è mancato neanche, e niente di meno che, il Premio Oscar per gli Effetti Speciali, Anthony La Molinara.

Sul palco, dopo i ringraziamenti del fondatore del BAFF, Alessandro Munari (quest’anno anch’egli incluso nella programmazione del Festival, sia in qualità produttore del documentario sulla nascita delle TV commerciali ‘Il sogno giovane – La nascita della televisione libera in Italia’, sia di voice leader della rock band “Rinvio a Giudizio”, che a gran richiesta si è esibita nel caloroso scenario bustocco), la brava e spigliata Andrea Delogu ha affiancato il direttore artistico della manifestazione, Steve Della Casa, dando vita a una due ore di premiazioni interessante e vivace.

E quindi, possiamo confermare che la promessa è stata mantenuta: Il BAFF è andato in scena con la sua edizione più bella di sempre. Anche quest’anno.

Di seguito l’elenco completo dei premi assegnati nel corso della serata:

Premio Baff 2018 – Carlo Lizzani – Miglior Sceneggiatura a La ragazza nella nebbia di Donato Carrisi

Premio Baff 2018 – De Piante Editore – Miglior Opera prima a La ragazza nella nebbia di Donato Carrisi

Premio Baff 2018 – La Prealpina a Carla Signoris

Premio Baff 2018 – BaffOff a Andrea Guerra per le musiche di Come un gatto in tangenziale di Riccardo Milani

Premio Baff 2018 – Stracult a Carlo Cotti

Premio Baff 2018 – Giornate del Cinema di animazione a Gatta Cenerentola di Alessandro Rak, Ivan Cappiello, Marino Guarnieri, Dario Sansone

Premio Baff 2018- Città di Busto Arsizio – Miglior Film a Come un gatto in tangenziale di Riccardo Milani

Premio Baff 2018 – Il Giornale – Miglior attore non protagonista a Francesco Montanari per il film Sole, cuore, amore e per la fiction Il Cacciatore

Premio Baff 2018 – Chimitex – Miglior attore a Nicola Nocella

Premio Baff 2018 – Came – Miglior attrice a Antonia Liskova per Parlami di Lucy

Premio Baff 2018 – Premio Made in Italy – Scuole a Tutto quello che vuoi di Francesco Bruni

Premio Baff 2018 – Baff Short Cuts a Insetti di Gianluca Manzetti

Premio Baff 2018 – Baff Short Cuts – menzione speciale a Stai sereno di Daniele Stocchi

Premio Baff 2018 – Baff Short Cuts – Rai Cinema Channel a Piove di Ciro D’Emilio

Premio Baff 2018 – Premio speciale alla fiction Il commissario Montalbano

Nel corso della settimana, inoltre, sono stati assegnati:

Premio Platinum Dino Ceccuzzi all’eccellenza cinematografica a Luciano Ligabue

Premio Lello Bersani a Valerio Caprara

Premio Baff 2018 – B.A. Fim Commission a Film Commission Regione Campania

Premio Baff 2018 – Eroi della carta stampata a “La rivista del cinematografo” – Don Davide Milani

Premio Baff 2018 – Premio Speciale Publitalia ‘80 a Milena Vukotic

Premio Baff 2018 – Premio Speciale Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni a Luca Argentero

