Siete alla ricerca di un buon posto dove poter sorseggiare un calice di vino, dove incontrare i vostri amici, e magari mangiare anche qualcosa?

Le migliori enoteche a Milano sapranno offrirvi una pausa rigenerante, un momento da trascorrere in compagnia e anche per apprezzare le prelibatezze enogastronomiche del nostro Paese e anche delle aree straniere.

Le enoteche a Milano per gustare e lasciarsi stupire

Iniziare ad elencare quali siano le migliori enoteche di Milano potrebbe non essere facile, in quanto la città sa davvero offrire ogni tipo di specialità e sa accogliere locali e turisti come nessun’altra.

Tuttavia, esistono enoteche capaci di distinguersi dalle altre, come accade con La Cieca, in via Carlo Vittadini 6, che propone menù “misteriosi”, tra cui la carta nera, che vede la presenza solo del prezzo e del nome fantasioso affidato al vino.

La bevanda vi verrà servita in un calice nero, e se indovinerete di che tipologia di vino si tratti, potrete anche vincere un’intera bottiglia.

Per chi ami, invece, l’abbinamento tra i vini e i libri, in Ripa di Porta Ticinese 93 si trova Vinoir, dove potrete acquistare un romanzo, gustare un ottimo calice e potrete anche trovare una scelta di proposte artigianali davvero di alto livello.

Signorvino, l’enoteca di Milano per una pausa in centro

Per chi voglia fare una pausa in pieno centro sarà possibile scegliere Signorvino, enoteca a Milano caratterizzata per le sue tantissime proposte tutte italiane e di altissima qualità.

Se, infatti, amate i vini nostrani e vorreste non solo gustarli al meglio, ma anche avere qualche consiglio sui loro abbinamenti e su come orientarvi nelle vostre scelte enogastronomiche, allora dovrete davvero andare da Signorvino in Piazza Duomo 22.

Qui, nel centro della città avrete la possibilità di gustare ottimi calici, di saziarvi con piatti semplici, ma di altissima qualità, e di trascorrere un pranzo o una cena da veri intenditori.

Oltre ai classici menù degustazione, potrete avere a disposizione la cucina, sempre aperta, per mangiare dei Pici al cinghiale dei Gargati al ragù d’anatra oppure una fresca Insalata vegetariana.

Nel caso in cui vi siate innamorati di alcune delle tantissime proposte di vini presenti nella cantina di Signorvino, potrete anche ordinare le loro bottiglie, che vi saranno consegnate direttamente a casa, e che avranno la consegna gratuita a partire da sei.

Le migliori enoteche a Milano, per veri intenditori

Un altro locale che non potrete farvi scappare se siete davvero amanti del vino è Il Bicerin, che si trova in via Panfilo Castaldi 24. Questa enoteca si distingue per la grandissima quantità di proposte, che arrivano ad 800 in tutto, e anche per la possibilità, in particolare al lunedì, di effettuare il wine sharing: potrete condividere con le altre persone, sino a sei partecipanti, la vostra bottiglia di vino e le prelibatezze preparate dalla cucina.

Per chi sia, invece, meticoloso e attento ad ogni “sfumatura” del vino il luogo giusto è Vino al vino, che si trova in via Gaspare Spontini 11. Qui tutto è calibrato al millimetro e potrete scegliere di provare un calice di uno qualsiasi dei vini presenti nella loro cantina.