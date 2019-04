Mobilità e futuro, alla Milano Design Week il progetto di Continental

Una mobilità sicura, pulita e connessa: partecipando al format BluE, Continental presenta alla Milano Design Week la sua “Vision Zero”, per una mobilità a Zero vittime, Zero feriti e Zero incidenti sulla strada

Continental, brand che da oltre 140 anni fa della sicurezza su strada e dell’innovazione tecnologica la propria missione, partecipa alla Milano Design Week nell’ambito del format BluE, un insieme di eventi dedicato ai nuovi scenari che l’elettrificazione sta disegnando nel mondo della mobilità. In una città fortemente orientata al futuro come Milano, Continental si presenta come un partner in grado di illustrare il futuro di una mobilità urbana pulita, sostenibile, connessa e sicura.

“Partecipare a BluE è per noi un’occasione importante – commenta Alessandro De Martino, amministratore delegato di Continental Italia – per sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della mobilità del futuro, certo, ma anche di definire la strada che concretamente ci porterà a questo futuro partendo da oggi e dalla situazione che ognuno di noi vive oggi in concreto. Abbiamo di fronte grandi cambiamenti, investiamo – come azienda – molte risorse per raggiungere l’obiettivo di una mobilità pulita, sostenibile connessa e sicura. Su questi tre assi concentreremo la nostra presenza in BluE, ed in particolare sul tema sicurezza abbiamo previsto un panel di iniziative che saremo lieti di presentare alla città.”

Continental, sponsor del Giro d’Italia 2019, porterà idealmente la grande corsa rosa nel capoluogo milanese, dedicando al mondo bici uno speciale allestimento nel village BluE, che aprirà i battenti in Porta Venezia il 9 aprile. In ottica sicurezza infatti, la partnership con il Giro rappresenta la piattaforma ideale per contribuire ad aumentare la cultura della sicurezza nel mondo delle biciclette che sempre più diventano mezzi di trasporto in ottica – ad esempio – di sharing mobility.

Oltre a questo, negli spazi talk previsti dal programma BluE, Continental illustrerà la propria idea di futuro e condividerà alcuni scenari legati alla trasformazione di tutte le città che – come Milano – vogliono essere protagoniste in innovazione e sostenibilità.

La filosofia di Continental si concretizza in progetti che, come Vision Zero, puntano all’obiettivo ambizioso di zero vittime, zero feriti e zero incidenti sulla strada. Il Gruppo, oltre a produrre pneumatici premium sicuri e performanti, sviluppa tecnologie e componenti elettroniche che rendono i veicoli puliti e intelligenti e le infrastrutture connesse e applica un approccio olistico per fornire soluzioni sicure di cui possano beneficiare tutti gli utenti della strada. Condividere la strada in sicurezza è infatti – per Continental – un diritto di tutti ed è l’obiettivo al centro delle attività del Gruppo.