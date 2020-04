Apertura di un conto corrente aziendale: la soluzione più innovativa

PMI e startup per la gestione dei propri capitali in entrata ed in uscita possiedono sempre un conto corrente di tipo aziendale che viene aperto al momento del loro avvio per legge. Lo stesso accade anche per professionisti e partite iva che, nonostante non siano obbligati dalla norma, optano per una gestione separata fra business e privato per una più facile conduzione dei conti. Gli istituti bancari e gli istituti di pagamento presso cui si può aprire un conto corrente business sono diversi, ma è bene sapere che non sono tutti uguali.

Negli ultimi anni in particolare, è possibile scegliere eccellenti soluzioni innovative ideate e strutturate proprio per rispondere alle esigenze di chi apre il conto corrente per il business. Chi ha bisogno di utilizzare e gestire il conto corrente anche ogni giorno per motivi di lavoro, infatti, non solo esige strumenti adeguati sotto il punto di vista della praticità, della rapidità e dell’accessibilità, ma anche di avere un ventaglio di servizi completi che possano rispondere alle varie e diversificate operazioni che si debbono effettuare.

Nell’era del digitale la risposta giusta alle esigenze delle aziende e dei professionisti non poteva che essere fornita dal mondo di internet. Il conto corrente ideale, infatti, oggi è proprio quello online. Ecco il motivo del successo del conto corrente aziendale Qonto, unico nel suo genere, innovativo e performante.

Perché preferire il conto corrente Qonto alle tradizionali banche?

Al giorno d’oggi moltissime aziende preferiscono aprire il loro conto corrente aziendale online. I motivi di tale scelta sono tanti e diversi. In un mondo dove i professionisti cercano le soluzioni più pratiche, rapide ed efficaci per lavorare al meglio, per gestire la propria burocrazia ed i propri conti, è chiaro che il fatto di poter contare in un istituto online per il business come Qonto, è di certo quanto di meglio si possa fare.

Questo conto corrente infatti è 100% online: dall’apertura alla gestione quotidiana di tante operazioni, tutto avviene sul web, comodamente, utilizzando molto semplicemente il computer o un qualunque device mobile. Grazie all’app di Qonto, alla sua interfaccia innovativa, intuitiva e completa, è possibile effettuare le operazioni di cui si ha bisogno velocemente. La necessità di andare così di continuo di persona in un istituto fisico, quindi, viene fortunatamente meno con il grande vantaggio che si risparmia molto tempo e si possono fare tante operazioni in piena autonomia e libertà.

Le funzionalità ed i servizi, inoltre, sono perfetti per le imprese che potranno trovare in Qonto un valido alleato per ottimizzare i tempi e concentrarsi così sul proprio business. Tutto questo con la convenienza, la qualità e la trasparenza che oggi gli istituti bancari tradizionali non sempre possono garantire. È infine importante sottolineare che, pur non avendo i propri referenti fisicamente di fronte ai clienti, il servizio assistenza riesce ad essere presente per qualunque esigenza benché a distanza, rispondendo velocemente, in modo esaustivo e preciso grazie alla professionalità e alla competenza del personale.

I vantaggi ed i servizi di Qonto per le imprese

– Le funzionalità a cui si può avere accesso grazie al conto corrente business sono molte e vanno a rispondere a tutte le principali esigenze delle imprese. I servizi proposti sono infatti strutturati ad hoc, con tempistiche rapide e un’operatività snella come occorre nell’odierno mondo del lavoro.

– Con Qonto è possibile effettuare bonifici multipli, nel caso, ad esempio, di un’azienda che deve pagare gli stipendi ai dipendenti a fine mese.

– Si possono creare più accessi ( al conto aziendale Qonto ) dedicati a dipendenti e collaboratori.

– Un accesso per visionare i movimenti del conto può, volendo, essere fornito anche al proprio contabile per far sì che si occupi in prima persona di recuperare entrate/uscite, senza che debba occuparsene il titolare dell’azienda ogni mese. I giustificativi spese possono altresì essere caricati sull’app con una foto.

– Si possono fare pagamenti, con bonifico ad esempio, e riceverne, anche con POS, carte o bonifici.

– Tutto può essere gestito sempre online e le operazioni si possono fare comodamente con un’app sviluppata in modo da offrire una user experience agevole, semplice, chiara.

– Ogni dettaglio del conto corrente online è chiaro e trasparente per la clientela dall’inizio alla fine, per far sì che si instauri fra l’istituto online e l’impresa un rapporto di fiducia duraturo.

– Particolare attenzione è dedicata, infine, all’assistenza clienti che offre personale preparato, cortese e disponibile per offrire nel giro di 15 minuti risposte esaustive ed efficaci. Si stima che la soddisfazione del cliente di questo servizio sia addirittura al 98%.